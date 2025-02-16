ТАСС/Гавриил Григоров Россия на будущих переговорах будет учитывать дефицит суверенитета Украины и ее нежелание отвечать за свои слова после отказа Киева от стамбульских договоренностей, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии