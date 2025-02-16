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Песков заявил, что дефицит доверия к Украине никуда уже не денется

Песков заявил, что дефицит доверия к Украине никуда уже не денется

ТАСС/Гавриил Григоров Россия на будущих переговорах будет учитывать дефицит суверенитета Украины и ее нежелание отвечать за свои слова после отказа Киева от стамбульских договоренностей, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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