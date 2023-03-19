РЖАКА

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Мне нравилась моя прошлая работа, но жена сказала, то работать водителем дивана всю жизнь невозможно

Мне нравилась моя прошлая работа, но жена сказала, то работать водителем дивана всю жизнь невозможно

Кто знает, как сбросить настройки зеркала до заводских? Раньше нормально отображало, а теперь там какой-то алкаш.

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