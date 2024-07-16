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Царьград

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Оптовая цена Аи-95 достигла максимума 2024 года

Оптовая цена Аи-95 достигла максимума 2024 года

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) добралась до нового максимума, преодолев отметку в 71 тысячу рублей.

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