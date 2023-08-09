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Где смотреть бой Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: во сколько начало прямой трансляции 12 августа 2023

Где смотреть бой Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: во сколько начало прямой трансляции 12 августа 2023

В Лондоне на О2 Арене 12 августа в 23:00 по московскому времени состоится боксерский поединок в тяжелой весовой категории.

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