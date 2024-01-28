Малинкович представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента РФ

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович представил в Центризбирком России документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата на выборах президента страны, передает корреспондент The Moscow Post.
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