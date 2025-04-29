Новостной агрегатор провел опрос.фото с личной страницы Майкла Глосса в соцсетяхПодавляющее большинство россиян поддержали идею увековечивания памяти воинов-интернационалистов, сражающихся на стороне России.
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