40 лучших вокалистов AOR всех времен - 1

Прославляем лучших певцов с бархатным горлом, которые когда-либо исполняли мощную балладу. Рок, ориентированный на взрослых (некоторые предпочитают термин "ориентированный на альбомы"), часто отодвигался на второй план "серьезными" музыкальными критиками, многие из которых высмеивают мелодичный рок за лохматую завивку и атласные наряды былых времен, вместо того чтобы обращать внимание на музыку, которая разошлась многомиллионными тиражами.