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МЕДИА ТОК

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В Новосибирске готовятся к открытию новой поликлиники на 967 посетителей в смену

В Новосибирске готовятся к открытию новой поликлиники на 967 посетителей в смену

Медучреждение возвели на улице Чистякова в рамках государственно-частного партнёрства между Правительством Новосибирской области и ГК "ВИС".

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