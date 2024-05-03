Исаев, Набоков и Фукале номинированы на приз лучшему вратарю сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала претендентов на приз лучшему вратарю сезона лиги. Как сообщается на официальном сайте КХЛ, Даниил Исаев из ярославского «Локомотива», Илья Набоков из магнитогорского «Металлурга» и Зак Фукале из челябинского «Трактора» претендуют на данную награду.