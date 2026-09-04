Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти и газа в Китай

Положение России и Китая в мировой энергетике создаёт прочную основу для совместного развития. Такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
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