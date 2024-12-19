Петербуржцы смогут присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга в эту субботу

Любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет может присоединиться к реестру В субботу, 21 декабря, с 9 утра до 13:00 Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России на улице 2-ой Советской, дом 16, в Санкт-Петербурге откроет свои двери для тех, кто хочет присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга.