В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами

Занятия с саперами ОГРВ ПРРМ являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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