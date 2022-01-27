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Генерал-майор Попов: авиация НАТО может устроить в Черном море провокацию по сценарию MH17

Генерал-майор Попов: авиация НАТО может устроить в Черном море провокацию по сценарию MH17

wikipedia.org / United States of America MC3 Daniel J. Meshel/U.S. Navy / Public Domain Подпишитесь на нас     Решение самолета-разведчика НАТО прикрыться гражданским рейсом от российских систем ПВО могло обернуться жертвами среди мирного населения.

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