Генерал-майор Попов: авиация НАТО может устроить в Черном море провокацию по сценарию MH17

wikipedia.org / United States of America MC3 Daniel J. Meshel/U.S. Navy / Public Domain Подпишитесь на нас Решение самолета-разведчика НАТО прикрыться гражданским рейсом от российских систем ПВО могло обернуться жертвами среди мирного населения.
wikipedia.org / United States of America MC3 Daniel J. Meshel/U.S. Navy / Public Domain Подпишитесь на нас Решение самолета-разведчика НАТО прикрыться гражданским рейсом от российских систем ПВО могло обернуться жертвами среди мирного населения.
Свежие комментарии