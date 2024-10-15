Олеся Фаттахова во всем советуется с личным астрологом: «Могу пойти против, но уже знаю, что наполучаю шишек»

Звезды российского шоу-бизнеса нередко обращаются к колдунам, нумерологам, астрологам, чтобы предусмотреть многие события из творческой и личной жизни.
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