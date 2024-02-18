«Сибирь» потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ

Случилось это после победы «Амура» над «Барысом» (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Сибирь» потеряла теоретические шансы на плей-офф, поскольку за четыре матча до конца регулярки отстает от 8-го места на 8 очков.