Эксперты рассказали участникам форума PharmPRO, как выпускать лекарства на высоких скоростях

В рамках сессии «Как повысить эффективность производственных процессов» эксперты рынка рассказали участникам, как обеспечить бесперебойность процессов на фармпредприятии и стабильную работу упаковочных процессов.
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