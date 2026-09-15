«Литрес» назвал топ-10 самых популярных книг для маркетологов

Книга американского профессора Йона Бергера «Психология сарафанного радио. Как сделать продукты и идеи популярными» стала самой продаваемой книгой по маркетингу в России в период с 1 января по 10 сентября 2026 г.
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