Мировое обозрение

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Dell представила новый ноутбук XPS 13 с чипом Intel Alder Lake-U и поддержкой Wi-Fi 6E

Dell представила новый ноутбук XPS 13 с чипом Intel Alder Lake-U и поддержкой Wi-Fi 6E

Компания Dell анонсировала портативный компьютер XPS 13 модельного ряда 2022 года. Новинка будет предлагаться в обычной версии на базе Windows 11, а также в модификации для разработчиков Developer Edition под управлением Ubuntu 20.

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