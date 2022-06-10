Dell представила новый ноутбук XPS 13 с чипом Intel Alder Lake-U и поддержкой Wi-Fi 6E

Компания Dell анонсировала портативный компьютер XPS 13 модельного ряда 2022 года. Новинка будет предлагаться в обычной версии на базе Windows 11, а также в модификации для разработчиков Developer Edition под управлением Ubuntu 20.
Популярные статьи
- Россия ограничила экспорт благородных газов, необходимых для производства чипов
- Украина - утро 5 июня. Украинские солдаты в УЖАСЕ и ШОКЕ от российского Солнцепека, уничтожает даже в окопе! (12 видео)
- В Киеве УНИЧТОЖЕНО большое скопление танков Т-72! ЖЕСТКИЕ ВИДЕО боев с фронтов Украины - полдень 5 июня (17 видео)
Свежие комментарии