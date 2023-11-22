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МИД РФ: попытки Запада закрепить за Украиной статус мировой житницы провалились

МИД РФ: попытки Запада закрепить за Украиной статус мировой житницы провалились

Попытки коллективного Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы потерпели полный провал. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин на посольском круглом столе по тематике продовольственной безопасности.

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