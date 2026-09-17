«Будешь снимать - машину утопим!»: мигранты «терроризируют» сборщиков ягод в Карелии

Юргазета Ягоды северных лесов давно перестали быть лишь обычным лесным лакомством. Их популярность и высокая цена ежегодно приводят в Карелию множество сезонных рабочих из других мест.
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Собирают мигранты повсюду... по помойкам металл, а вдоль дорог, где они собирают мусор, аллюминиевые банки... И потом несут в пункты сдачи... Так что блокпосты... это реальная тема.
Ещё одно доказательство того факта, что таджики, узбеки, киргизы и прочие подобные мигранты припёрлись в Россию за халявой, а не работать.
Докатились с танцами вокруг мигрантов и олигархата...
Никогда среднеазиатов не видел с ружьями, даже, когда охотился в горах Тянь Шаня в Ферганской Долине. А чтобы с ружьями пригрозили семье с детьми это вообще нонсенс. Кому нужна уголовка из-за каких-то ягод? Провокационная статейка, а если есть доля правды, то видимо там нет ни полиции, ни прокуратуры, да и никакой власти!
Чей-то полу-криминальный "бизнес", как обычно, нагло ущемляет права местных граждан и попирает законы. Для одних, местных жителей, это традиционный образ жизни и способ выживания, для других- средство легкой наживы.