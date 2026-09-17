Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 722 подписчика

«Будешь снимать - машину утопим!»: мигранты «терроризируют» сборщиков ягод в Карелии

«Будешь снимать - машину утопим!»: мигранты «терроризируют» сборщиков ягод в Карелии

Юргазета Ягоды северных лесов давно перестали быть лишь обычным лесным лакомством. Их популярность и высокая цена ежегодно приводят в Карелию множество сезонных рабочих из других мест.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

Собирают мигранты повсюду... по помойкам металл, а вдоль дорог, где они собирают мусор, аллюминиевые банки... И потом несут в пункты сдачи... Так что блокпосты... это реальная тема.

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Никогда среднеазиатов не видел с ружьями, даже, когда охотился в горах Тянь Шаня в Ферганской Долине. А чтобы с ружьями пригрозили семье с детьми это вообще нонсенс. Кому нужна уголовка из-за каких-то ягод? Провокационная статейка, а если есть доля правды, то видимо там нет ни полиции, ни прокуратуры, да и никакой власти!

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Чей-то полу-криминальный "бизнес", как обычно,  нагло ущемляет права местных граждан и попирает законы. Для одних, местных жителей, это традиционный  образ жизни и способ выживания, для других- средство легкой наживы.