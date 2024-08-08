Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ не дойдут до Курской АЭС, изменений на фронте не будет – Арестович

Атака ВСУ на территорию Курской области не выйдет за рамки нескольких десятков километров. У Украины нет больших сил для того, чтобы развивать это наступление, не говоря уже о том, чтобы считать, что где-то может быть еще более мощный удар.

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