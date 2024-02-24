На контрасте, фотограф снимает обнаженных девушек в заброшенных зданиях

В рамках фотосерии All Is Not Lost фотограф Джереми Гиббс (работающий под псевдонимом Romany WG) создает необычные снимки: на них бесстрашные девушки, часто полностью голые, предстают во всей красе в интерьерах заброшенных зданий.
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