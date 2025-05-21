Зачем некоторые хозяйки намеренно льют масло в раковину

На первый взгляд идея вылить растительное масло в раковину может показаться странной, ведь с детства мамы нас учили: "Никакого жира в слив!" Однако некоторые хозяйки поступают вопреки этому правилу, и делают это с вполне практичной целью.
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