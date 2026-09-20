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Царьград

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Раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1956 года продают за 11 млн рублей

Раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1956 года продают за 11 млн рублей

В Новосибирске ищут покупателя на раритетный родстер Mercedes-Benz 190 SL, выпущенный в 1956 году. За автомобиль просят 11 млн рублей.

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