Завершены следственные действия по уголовному делу ещё одного украинского силовика, обвиняемого в преступлениях против мирного населения ДНР

Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира третьей самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-2802 старшего лейтенанта Дениса Назарова.
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