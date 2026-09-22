В Тегеране заверили, что иранские ракеты могут поразить любую цель

Иранские ракеты способны достать до любой цели. Об этом сообщил спикер парламента исламской республики и глава иранской переговорной группы со США Мохаммад-Багер Галибаф, пишет агентство Fars.
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