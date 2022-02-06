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Президент «Кадиса» – главе RFEF Рубиалесу: «Решите проблему с ВАР, чтобы не быть посмешищем в футболе»

Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино написал письмо главе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу после матча с «Мальоркой» (1:2).

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