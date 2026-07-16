Сегодня Украина стала значительно дальше от победы, — заявил советник министра обороны Стерненко. «Самая большая деморализация за время войны», — заявил сидевший за убийство нацист после сообщения об отставке своего начальника — Фёдорова.
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