Русская весна
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Русская весна

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Сегодня Украина стала значительно дальше от победы, — советник министра обороны Стерненко

Сегодня Украина стала значительно дальше от победы, — советник министра обороны Стерненко

Сегодня Украина стала значительно дальше от победы, — заявил советник министра обороны Стерненко. «Самая большая деморализация за время войны», — заявил сидевший за убийство нацист после сообщения об отставке своего начальника — Фёдорова.

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