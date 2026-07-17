Интерфакс Украина: правительство поручило перезахоронить главу ОУН Коновальца

Правительство Украины поручило перезахоронить первого основателя и руководителя ОУН (Организации украинских националистов, запрещена в России) Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в Киеве.
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