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Газета.ру

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Интерфакс Украина: правительство поручило перезахоронить главу ОУН Коновальца

Интерфакс Украина: правительство поручило перезахоронить главу ОУН Коновальца

Правительство Украины поручило перезахоронить первого основателя и руководителя ОУН (Организации украинских националистов, запрещена в России) Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в Киеве.

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