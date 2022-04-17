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Урманов об организации юниорского ЧМ: «Эстонцы большие молодцы, страна в этом году взяла на себя проведение трех огромных турниров, они шикарно все проводят»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил организацию юниорского чемпионата мира, который проходит с 13 по 17 апреля в Таллине.

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