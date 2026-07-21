"40 дней борьбы": актер Кирилл Плетнев рассказал о тяжелом состоянии сына

Актер Кирилл Плетнев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у своего 19-летнего сына Георгия. Артист признался, что наследник уже около 40 дней не может полностью восстановиться, несмотря на лечение и обследования.
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