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"40 дней борьбы": актер Кирилл Плетнев рассказал о тяжелом состоянии сына

"40 дней борьбы": актер Кирилл Плетнев рассказал о тяжелом состоянии сына

Актер Кирилл Плетнев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у своего 19-летнего сына Георгия. Артист признался, что наследник уже около 40 дней не может полностью восстановиться, несмотря на лечение и обследования.

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