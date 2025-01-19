14 человек эвакуировали при пожаре в одной из многоэтажек Алматы

В Алматы сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали 14 человек, сообщает пресс-служба ведомства. В микрорайоне Кайрат Турксибского района загорелись вещи и мебели в квартире, расположенной на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома.