14 человек эвакуировали при пожаре в одной из многоэтажек Алматы

В Алматы сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали 14 человек, сообщает пресс-служба ведомства. В микрорайоне Кайрат Турксибского района загорелись вещи и мебели в квартире, расположенной на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома.
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