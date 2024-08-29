Лось стал виновником ДТП на трассе "Кола" в Ленинградской области

Еще одна трагедия произошла на дорогах в Санкт-Петербургском регионе. В ночь на 29 августа на 20-м километре Мурманского шоссе (Кольская трасса) произошло ДТП, которое стало результатом столкновения автомобиля Porsche Boxster с выбежавшим на дорогу лосем.