Лось стал виновником ДТП на трассе "Кола" в Ленинградской области

Еще одна трагедия произошла на дорогах в Санкт-Петербургском регионе. В ночь на 29 августа на 20-м километре Мурманского шоссе (Кольская трасса) произошло ДТП, которое стало результатом столкновения автомобиля Porsche Boxster с выбежавшим на дорогу лосем.
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