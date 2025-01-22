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"Разрывной ход" Белоусова – "мощнейший взрыв": Километровые столбы огня. Взрывы на десятки километров, горят резервы. Охота СБУ за подпольем

"Разрывной ход" Белоусова – "мощнейший взрыв": Километровые столбы огня. Взрывы на десятки километров, горят резервы. Охота СБУ за подпольем

Подполье вышло на связь и сообщило о крайне удачных прилётах в нескольких областях Украины. "Разрывной ход" Белоусова – точно в цель.

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