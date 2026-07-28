Токаев пусть обращается лично не к Путину , а к ЗЕ, чтобы ВСУ не били по компрессорным станциям и танкерам КТК.

ВАРЯГ РУС

Казах сделал это заявление вовсе не от желания мира во всём мире. Причина в нефтяных пятнах на волнах Чёрного моря. Укродебилы долбят по казахскому нефтеналивному терминалу в Новороссийске и танкерам, транспортирующим эту нефть. Казахстан приостановил поставки нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а 15% этой «наливайки» принадлежит пиндосской транснациональной энергетической компании Chevron, и компания Chevron владеет 50% акций «Тенгизшевройла» (ТШО). Пиндосы стали терять деньги и пришли к трампапе с требованием «ата та зелибобе», и казах тоже подсуетился. Вот весь «секрет» его желания мира с Украиной.