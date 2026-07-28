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Несекретные материалы

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Омский демарш Токаева – это не политика, а паника

Омский демарш Токаева – это не политика, а паника

Демарш президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вызвал настоящий фурор в информационном пространстве и экспертной среде.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Токаев пусть обращается лично не к Путину , а к ЗЕ, чтобы ВСУ не били по компрессорным станциям и танкерам КТК.
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1 м.
ДГ
Дмитрий Гурин
Как говорят в ПГТ &quot;Гигант&quot; (завод Сальсксельмаш) Сальского р-на, Ростовской области: &quot;Разбегись от элеватора&quot;..... козел он и в Казахстане козел.
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1 м.
ВАРЯГ РУС
Казах сделал это заявление вовсе не от желания мира во всём мире. Причина в нефтяных пятнах на волнах Чёрного моря. Укродебилы долбят по казахскому нефтеналивному терминалу в Новороссийске и танкерам, транспортирующим эту нефть. Казахстан приостановил поставки нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а 15% этой «наливайки» принадлежит пиндосской транснациональной энергетической компании Chevron, и компания Chevron владеет 50% акций «Тенгизшевройла» (ТШО). Пиндосы стали терять деньги и пришли к трампапе с требованием «ата та зелибобе», и казах тоже подсуетился. Вот весь «секрет» его желания мира с Украиной.
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1 м.