Магнитная буря сегодня 21 декабря 2023: Общая характеристика суток и расписание магнитных бурь по городам России на 21.
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