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Для защиты от водородной бомбы

Для защиты от водородной бомбы

Специальный костюм для защиты от последствий взрыва водородной бомбы над Чикаго.Облегченный костюм изготавливался из итальянского шелка и по уверению создателей, обладал некой эффективностью в условиях действия поражающий факторов ядерного оружия.

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