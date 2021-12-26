Для защиты от водородной бомбы

Специальный костюм для защиты от последствий взрыва водородной бомбы над Чикаго.Облегченный костюм изготавливался из итальянского шелка и по уверению создателей, обладал некой эффективностью в условиях действия поражающий факторов ядерного оружия.
Специальный костюм для защиты от последствий взрыва водородной бомбы над Чикаго.Облегченный костюм изготавливался из итальянского шелка и по уверению создателей, обладал некой эффективностью в условиях действия поражающий факторов ядерного оружия.
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