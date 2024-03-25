Пострадавший при теракте в «Крокусе» житель ДНР находится в тяжёлом состоянии

Пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» житель Харцызска получил ожоги второй и третьей степени, у него переломаны ноги — состояние тяжёлое, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
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