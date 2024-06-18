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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Влашич не сыграет на Евро-2024 из-за мышечной травмы. Хавбек покинул расположение сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии покинул расположение команды из-за мышечной травмы и пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы.

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