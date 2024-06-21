Роскачество призвало россиян не спешить при работе с QR-кодами ради киберзащиты

Мошенники выманивают у россиян QR-коды банковских операций, используя их для снятия денег со счетов. Также злоумышленники размещают поддельные QR-коды в общественных местах, которые ведут на фишинговые сайты, где они выманивают персональные данные и информацию о банковских счетах.
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