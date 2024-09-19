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Чем так хороша полынь.

Чем так хороша полынь.

Полынь – это сильнейшее средство дано для быстрого приведения больных в порядок.Лечение полынью очищает тело от всяких вредных организмов, находящихся в нем (это разного рода простейшие – трихомонады, хламиды, герпес, Кандида, лямблии, эхинококковая инфекция.

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