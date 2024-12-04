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Россиян предупредили об уловках застройщиков

Россиян предупредили об уловках застройщиков

Девелоперы не делают скидок на ликвидные квартиры ни в течение года, ни под конец, акциями, как правило, стимулируют продажу «сложного» жилья, рассказала эксперт по маркетингу в сфере недвижимости, основательница креативного агентства Canoe Анастасия Лопатина.

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