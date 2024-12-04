Россиян предупредили об уловках застройщиков

Девелоперы не делают скидок на ликвидные квартиры ни в течение года, ни под конец, акциями, как правило, стимулируют продажу «сложного» жилья, рассказала эксперт по маркетингу в сфере недвижимости, основательница креативного агентства Canoe Анастасия Лопатина.