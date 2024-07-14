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Царьград

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Наглость туристов из ФРГ перешла все границы: "Нужно топить"

Наглость туристов из ФРГ перешла все границы: "Нужно топить"

Привычка занимать лежаки на пляжах вышла на новый уровеньСтало известно, что немецкие туристы, отдыхающие на популярном испанском курорте Майорка, стали резервировать для себя пляжные зонтики.

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