В России запускается Служба Эффективного Государственного Управления

В России инициирован масштабный проект по реформированию государственного управления. Создается Служба Эффективного Государственного Управления (СЭГУ) – специализированный орган, подчиненный непосредственно Президенту Российской Федерации и призванный обеспечить максимальную эффективность и прозрачность работы государственных структур.
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