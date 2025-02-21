Путин ищет новое тело, чтобы подселиться в него ради вечной молодости, заявил Быков*

Дмитрий Быков* (иноагент) решил устроить сенсацию: заявил, что Путин (якобы) ищет новое тело, чтобы туда «подселиться» (да-да, вот такие у Быкова выражения – словно речь про квартиру-трёшку идёт), и якобы это должно принести «вечную молодость».
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