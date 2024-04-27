Ветераны труда смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах 4 месяца

С 27 апреля по 31 октября 2024 года льготники смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах. Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту, льгота будет распространяться на 60 маршрутов Санкт-Петербурга.
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