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Нижегородская правда

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Нижегородец посетил 153 футбольных стадиона по всему миру

Нижегородец посетил 153 футбольных стадиона по всему миру

Нижегородец Макар Алексеев имеет необычное хобби — коллекционирование футбольных стадионов или «граундхоппинг».

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