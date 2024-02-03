3 февраля в Поморье похолодает

По прогнозу Северного УГМС, температура воздуха третьего февраля будет колебаться в пределах от -5 до -10 градусовПо прогнозу Северного УГМС, температура воздуха третьего февраля будет колебаться в пределах от -5 до -10 градусовСиноптики сообщают, что в регионе сохранится ветер южных направлений от 3 до 8 метров в секунду.