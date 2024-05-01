МВД: в Краснодаре блогершу оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД России Краснодарского края обнаружили на странице 27-летней стримерши Ольги Касьяненко, известной в сети под псевдонимом Busya18plus, материалы, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации.
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