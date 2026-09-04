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Ивановские новости

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В Ивановской области борщевик захватил ещё 10 гектаров земли

В Ивановской области борщевик захватил ещё 10 гектаров земли

Больше 99 тысяч гектаров сельхозземель заросли сорняками и кустарником, 1,74 тысячи гектаров из них занято борщевиком.

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